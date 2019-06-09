В Париже состоялась акция в поддержку Ивана Голунова

Перед зданием посольства России в Париже в воскресенье, 9 июня, прошла акция в поддержку корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, говорится в статье на сайте Международного французского радио. Сам журналист заявляет, что наркотики ему подбросили полицейские. Накануне суд отправил Голунова под домашний арест сроком на два месяца — на фоне массовой кампании солидарности в России и по всему миру.

На акцию собрались собрались около 20 человек. Большинство из них — русскоязычные жители Парижа, многие из которых участвовали здесь в протестных акциях зимой 2011-2012 годов. К манифестации присоединились французские правозащитники из «Репортеров без границ» и Amnesty International.

Акцию в поддержку Ивана Голунова организовала ассоциация Russie Libertés — на следующий день после других аналогичных акций, которые прошли в субботу по всему миру. Самой многочисленной из них стала акция в Берлине.