Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл "Ролан-Гаррос"

Испанец Рафаэль Надаль — первый теннисист, которому удалось больше 11 раз завоевать титул на одном и том же турнире «Большого шлема». 9 июня, в финале Открытого чемпионата Франции он обыграл — австрийца Доминика Тима. Спортсмены уже встречались в финале Ролан Гарроса-2018. И тогда Надаль одержал победу (6:4, 6:3, 6:2).

7 июня состоялся полуфинал Тим — Джокович. Чтобы определить, кто пройдет в финал, спортсменам потребовалось пять сетов — Новак Джокович уступил, но победа далась Тиму ценой больших усилий, и, возможно, в финальном матче с Надалем, сказалась усталость.