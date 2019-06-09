В Казахстане действующий глава государства набрал 70 процентов

В Казахстане объявлены данные официальных экзитполов - опросов у избирательных участков. Согласно двум опросов, проведённых двумя социологическими центрами, кандидат от партии власти, действующий президент Касым-Жомарт Токаев набрал примерно 70 процентов голосов.

Дания Еспаева, первая женщина-кандидат в президенты и депутат мажилиса от партия «Ак жол» набрала примерно пять процентов.

У остальных кандидатов от разных политических формирований политические симпатии избирателей составили от одного до четырёх процентов, сообщает Радио Азаттык.

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 77 процентов.

Выборы президента 9 июня стали шестыми в новейшей истории Казахстана и четвертыми досрочными. В них впервые за 30 лет в качестве кандидата не принимал участия Нурсултан Назарбаев, возглавлявший государство после распада СССР. Одновременно с голосованием в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте проходили несанкционированные акции протеста, участники которых призывали бойкотировать выборы. По данным МВД Казахстана, в этот день в двух крупнейших городах страны было задержано около 500 человек.

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