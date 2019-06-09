Свободу Голунову: три главные газеты выходят с одинаковой 1-ой полосой

«Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК — три главные деловые газеты России, — в понедельник, 10 июня выйдут с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста Meduza Ивана Голунова. На обложке написано «Я/Мы Иван Голунов».

У «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК никогда прежде не было одинаковой первой полосы. По данным «Медиалогии», совокупная аудитория одного номера трех изданий в сентябре 2018 — феврале 2019 г. составила 653,4 тыс. человек.

«Я/Мы Иван Голунов» — аналогия французского лозунга «Je suis Charlie» (Я — Шарли), который использовали люди по всему миру как символ осуждения после расстрела редакции сатирического издания Charlie Hebdo.