В Гонконге около 1 миллиона человек провели акцию протеста

В Гонконге около одного миллиона человек вышли в воскресенье на акцию против готовящегося проекта закона об экстрадиции в Китай тех жителей Гонконга, выступающих против растущего влияния Пекина на политику автономных властей Гонконга. Власти Гонконга заверяют население города, что речь идёт об экстрадиции уголовных элементов, не соблюдающих китайские законы. Однако, правозащитники, сомневаются в том, что реальная практика окажется направленной против диссидентов и политических оппонентов Китая.

Как сообщает CNN, в воскресенье днём транспортное движение и хозяйственная деятельность в центре многомиллионного Гонконга были ограничены. Съемка с воздуха показывает центральную магистраль заполненную людьми на несколько километров.

Демонстрация прошла без крупных инцидентов. Несколько стычек с полицией привели к немногочисленным задержаниям.

Столь массовых демонстраций в Гонконге не было с 2014 года, когда участники так называемой "Революции зонтиков" протестовали против намерений властей в Пекине контролировать выборный процесс в местные органы власти. Многотысячные демонстрации начались 28 сентября 2014 года и продолжались 79 дней.