Следов наркотиков в анализах Ивана Голунова не обнаружено

Тест арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова на наркотики оказался отрицательным. Об этом сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели" на канале Россия 1.
Исследования проводились в химико-токсикологической лаборатории различными методами, уточнил он. Как рассказал Брюн, для установления факта употребления наркотиков применяются две системы оценки: клиническая оценка и лабораторные исследования, состоящие из двух этапов. На первом этапе проводятся экспресс-тесты, и, если они "что-то выявляют", то после этого материалы передают в химико-токсикологическую лабораторию, где исследования проводятся, по словам Брюна, "на больших аппаратах".
Результаты такого анализа имеют юридическую силу, подчеркнул Брюн.
Также химики провели анализы веществ, якобы изъятых из рюкзака журналиста и у него в квартире. Это оказались кокаин и производные N-метилэфедрона.
- Иван Голунов был задержан днём 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. Уголовное преследование в отношении себя он связывает с расследованиемо похоронном бизнесе, которое он должен был опубликовать со дня на день. Одними из действующих лиц расследования являются высокопоставленные сотрудники ФСБ.
- Следствие просило суд отправить журналиста под стражу. В Москве и многих других городах России прошли пикеты в поддержку журналиста. В результате Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа. Комментаторы отмечают, что избрание такой относительно мягкой меры пресечения по статье о сбыте наркотиков необычно, и связывают это с общественным резонансом.
- Российские государственные телеканалы в первый день ничего не рассказывали о деле Голунова.8 июня начали транслировать позицию следствия. Однако к вечеру воскресенья сомнения в официальной версии зазвучали и в комментариях ведущих итоговых воскресных программ. " Если были наркотики и есть неоспоримые доказательства, то их нужно предъявить, это тяжкая статья. Но если их не было, то нужно предъявить тех, кто спровоцировал дикую ситуацию, и тоже наказать", - сказала ведущая "Итогов недели" на НТВ Ирада Зейналова.
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