Следов наркотиков в анализах Ивана Голунова не обнаружено

Тест арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова на наркотики оказался отрицательным. Об этом сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели" на канале Россия 1.

Исследования проводились в химико-токсикологической лаборатории различными методами, уточнил он. Как рассказал Брюн, для установления факта употребления наркотиков применяются две системы оценки: клиническая оценка и лабораторные исследования, состоящие из двух этапов. На первом этапе проводятся экспресс-тесты, и, если они "что-то выявляют", то после этого материалы передают в химико-токсикологическую лабораторию, где исследования проводятся, по словам Брюна, "на больших аппаратах".

Результаты такого анализа имеют юридическую силу, подчеркнул Брюн.

Также химики провели анализы веществ, якобы изъятых из рюкзака журналиста и у него в квартире. Это оказались кокаин и производные N-метилэфедрона.