Леонида Волкова увезли в ОВД из спецприёмника после 20 суток ареста

Соратника Алексея Навального Леонида Волкова, который отбыл 20 суток ареста по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга, после освобождения из спецприемника увезли в отдел полиции. Об этом сообщил в твиттере директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

​Волков находился под административным арестом за акцию против пенсионной реформы в Москве, теперь на него составляют протокол за демонстрацию в Санкт-Петербурге, рассказал Жданов "Медиазоне". По его словам, полицейские обещают привлечь его к ответственности за митинги против пенсионной реформы ещё в восьми городах.

"Таким образом, он под арестом может находиться до 9 сентября 2019 года, когда истечет срок давности привлечения к административной ответственности", – объяснил Жданов.

Написал в твиттере Алексей Навальный.

22 мая Симоновский суд Москвы назначил менеджеру проектов Фонда борьбы с коррупцией Леониду Волкову 20 суток административного ареста за "нарушение организации митинга, повлекшее за собой причинение вреда имуществу".

27 мая на находящегося в спецприёмнике Волкова составили административный протокол по статье о неуважении к власти за твит с фразой о "сказочном Путине ". Экспертиза показала наличие в комментарии Волкова о первом приговоре по этой статье "негативного семантического компонента". Матерное слово, согласно исследованию, используется "для выражения негативной оценки" Владимира Путина.

По статье о неуважении к власти Волкову грозит штраф до 300 тысяч рублей или арест до 15 суток.