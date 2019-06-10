СМИ сообщили об утечке данных 900 тысяч клиентов российских банков

Данные около 900 тысяч клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. В одной из таких баз клиентов Альфа-банка содержатся данные о почти 500 сотрудниках МВД и около 40 представителей ФСБ. Об этом в понедельник пишет "Коммерсантъ". Утечки обнаружила компания DevicеLock.



По данным газеты, базы были выложены в конце мая, указанные в них данные собирались несколько лет назад, однако существенная часть информации до сих пор актуальна. Речь идет об именах, телефонах и паспортных данных.

DeviceLock обнаружила две базы данных клиентов Альфа-банка: в одной содержится информация о более чем 55 тысячах клиентов от 2014–2015 годов, во второй — 504 записи от 2018–2019 годов. Во второй базе также есть данные об остатке на счете. Газета ознакомилась с первой базой данных и установила, что клиенты из неё в основном являются жителями Северо-Западного федерального округа, а их телефоны по большей части действующие.

Наиболее многочисленной оказалась база клиентов ОТП Банка, которую эксперты датировали осенью 2013 года, — в ней данные 800 тысяч человек. База клиентов ХКФ Банка включала 25 тысяч человек, преимущественно из Волгоградской области.

В ОТП-банке утечку информации отрицают, в Альфе заявили, что проводят проверку достоверности и актуальности сведений, а в ХКФ сказали, что им не было известно о происхождении данных в базе.

Эксперты компании Zecurion, разрабатывающей системы защиты от утечек информации, считают, что оказавшиеся в этих базах россияне могут, как подвергнуться обычному спаму, так и столкнуться с мошенничеством.