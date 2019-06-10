Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

Действующий руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента страны. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Токаев на выборах, прошедших в воскресенье, получил около 70,6 процентов голосов при явке в 77 процентов.
На втором месте оппозиционный кандидат Амиржан Косанов, у него более 16 процентов голосов. Дания Еспаева, первая женщина-кандидат в президенты, набрала примерно пять процентов. Всего в выборах участвовали семь кандидатов.
Независимые наблюдатели и журналисты отметили случаи нарушений на выборах, сообщалось о вбросах бюллетеней.
При этом Токаев набрал существенно меньше голосов, чем его предшественник на посту президента Нурсултан Назарбаев на прошлых выборах. Тогда по официальным данным за Назарбаева голосовали 97 процентов избирателей при явке в 95 процентов.
Выборы были назначены после отставки Назарбаева в марте нынешнего года. Первый президент Казахстана при этом сохранил в своих руках значительную власть.
Одновременно с голосованием в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте проходили несанкционированные акции протеста, участники которых призывали бойкотировать выборы. По данным МВД Казахстана, в этот день в двух крупнейших городах страны было задержано около 500 человек.
Сообщается, что в Алматы после объявления результатов выборов в понедельник вновь начались протесты и возобновились задержания.
- Медиакорпорация Радио Свободная Европа / Радио Свобода (РСЕ/РС) осудила действия властей Казахстана в отношении корреспондентов Радио Азаттык (Казахской службы Радио Свобода), освещавших события в день досрочных выборов президента страны 9 июня.
- Власти Казахстана 9 июня задержали журналистов Радио Азаттык Петра Троценко и Санию Тойкен,а ранее отклонили заявки семи журналистов РСЕ/РС из Чешской Республики, России и Киргизии, направленных для освещения досрочных выборов президента Казахстана 9 июня.
- "Задержание журналистов, освещающих выборы, — это не что иное, как прямое вмешательство в их работу и их задачу освещать событие, вызывающее глубокий общественный интерес", — сказала исполняющая обязанности президента РСЕ/РС Дейзи Синделар.
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