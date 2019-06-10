Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

Действующий руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента страны. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Токаев на выборах, прошедших в воскресенье, получил около 70,6 процентов голосов при явке в 77 процентов.

На втором месте оппозиционный кандидат Амиржан Косанов, у него более 16 процентов голосов. Дания Еспаева, первая женщина-кандидат в президенты, набрала примерно пять процентов. Всего в выборах участвовали семь кандидатов.

Независимые наблюдатели и журналисты отметили случаи нарушений на выборах, сообщалось о вбросах бюллетеней.

При этом Токаев набрал существенно меньше голосов, чем его предшественник на посту президента Нурсултан Назарбаев на прошлых выборах. Тогда по официальным данным за Назарбаева голосовали 97 процентов избирателей при явке в 95 процентов.

Выборы были назначены после отставки Назарбаева в марте нынешнего года. Первый президент Казахстана при этом сохранил в своих руках значительную власть.

Одновременно с голосованием в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте проходили несанкционированные акции протеста, участники которых призывали бойкотировать выборы. По данным МВД Казахстана, в этот день в двух крупнейших городах страны было задержано около 500 человек.

Сообщается, что в Алматы после объявления результатов выборов в понедельник вновь начались протесты и возобновились задержания.