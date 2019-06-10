Американские сенаторы против продажи оружия Саудовской Аравии

В верхнюю палату Конгресса США внесен законопроект, жестко регулирующий продажу оружия и иные формы военного сотрудничества между Соединёнными Штатами и Саудовской Аравией.

Инициаторы билля, члены Международного комитета Сената республиканец Тодд Янг и его коллега демократ Крис Мерфи возмущены решением администрации Дональда Трампа в обход Конгресса заключить оружейную сделку с саудовским королевством; её стоимость оценивается в 8,1 миллиарда долларов. В число покупателей входят также Иордания и Объединенные Арабские Эмираты.

Янг и Мерфи, среди прочих, предлагают Сенату голосовать отдельно по каждой из двадцати позиций сделки, анонсированной Трампом 24-го мая. По закону, продажа американского оружия за границу требует одобрения законодателей, но Белый дом в данном случае обошел это требование, сославшись на "чрезвычайную" ситуацию в связи с агрессивной политикой Ирана.

И в республиканской, и в демократической фракциях в Сенате звучат резко критические заявления в адрес Эр-Рияда в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в прошлом году и вмешательством королевства в гражданскую войну в Йемене. Высказывается опасение, что наличие у саудовцев американского оружия ведет только к эскалации кровопролития. Сенаторы также разочарованы нежеланием Дональда Трампа осудить саудовских партнёров за совершённые преступления.

Внесенная в марте предыдущая резолюция об окончании американской поддержки саудовской кампании в Йемене была принята Сенатом, но преодолеть президентское вето верхняя палата не смогла. Вместе с демократами за неё проголосовали семь республиканских парламентариев.