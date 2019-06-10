ФСБ проводит новые обыски и задержания по делам "Хизб ут-Тахрир"

В аннексированном Россией Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с полицией и Росгвардией проводят обыски и задержания крымских татар. Всего с 6 утра прошли десять обысков в Алуште, Белогорске и Симферополе.

По данным следствия, сотрудники ФСБ задержали сегодня восемь человек. Их подозревают в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". При этом дело одного из задержанных Эскендера Сулейманова будет объединено с делом "Второй Симферопольской группы", обвиняемыми по которому уже проходят 24 мусульманина.

В пресс-службе ФСБ заявили, что следственные действия проводились в домах, где якобы зарегистрированы "сторонники террористов".

В создании ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Алуште подозревается председатель местной религиозной общины Ленур Халилов. Вместе с ним задержаны Руслан Нагаев и Эльдар Кантимиров. 25 июня у общины должно было состояться судебное заседание, в рамках которого Халилов намеревался доказать незаконность передачи мечети, принадлежащей общине с 1994 года, Духовному управлению мусульман Крыма.

Кроме того на выезде из Крыма у Керченского моста был задержан 58-летний Энвер Омеров, который направлялся на судебное заседание Северо-Кавказского военного окружного суда в Ростове. Там рассматривается дело "Симферопольской группы" "Хизб ут-Тахрир", по которому арестовали его родственника.

Энвера Омерова увезли в Белогорск, где также задержали его сына Ризу Омерова. После еще одного обыска в Белогорском районе был также задержан Айдер Джеппаров. По информации следствия, задержанные в Белогорске станут обвиняемыми по еще одному делу "Хизб ут-Тахрир".

Вместе с сегодняшними задержанными с 2014 года российские власти арестовали более 60 крымских мусульман по обвинению в участии в "Хизб ут-Тахрир". Почти во всех случаях правозащитный центр "Мемориал" признал преследование политически мотивированным.