Полтора десятка жителей Киселёвска записали открытое обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антонио Гутерришу с просьбой предоставить статус беженца в североамериканской стране и разместили его на YouTube. Письмо с аналогичным содержанием отправили также в посольство.

В видеосъёмке приняли участие 12 взрослых и четверо детей.

"Мы вынуждены жить в условиях экологического бедствия, рядом с разрезами, на которых постоянно производят взрывы… Владельцы угольных предприятий никак не компенсируют ущерб, наносимый жителям в процессе открытой добычи угля. Многие наши чиновники, которые должны следить за безопасностью окружающей среды, встают на сторону угольщиков, защищают их интересы, а не интересы детей, живущих у подножья отвалов", – говорят жители в обращении.

Также они сообщили, что из-за активной добычи угля среди местного населения увеличилось количество онкобольных. Дети перестали гулять на улице из-за грязного воздуха. Зимой в регионе выпал чёрный снег. Последней каплей стали подземные пожары, один из которых случился 4 июня. Из-за сильного задымления многим семьям пришлось оставить свои дома.

"Мы устали ждать изменений. Они если и есть, то только в худшую сторону. Да и опасно ждать дальше: с каждым днём все хуже становится экология в нашем городе и области, а нас, людей, граждан этой страны, замечают все меньше и меньше, а людей погибает от болезней всё больше. И, самое главное: мы не предаём свою страну. Мы просто хотим выжить и иметь гарантии, что мы, как люди, как человеки, значим больше, чем полезные ископаемые в недрах земли. Если это нам не может дать Российская Федерация, значит мы будем искать возможность жить в других странах, где людей больше ценят", – заявляют авторы обращения.

По словам инициатора обращения Виталия Шестакова, почти все дома в районе улиц Малинная и Парниковая Киселёвска (а это около сотни семей) прямо сегодня готовы переехать куда угодно.

"Мы выбрали Канаду потому, что там схожий с нашим регионом климат. Чтобы потом не говорили, что мы просто захотели перебраться в теплые страны. Нам не важно куда, главное, чтобы в 100 метрах от дома не было разреза", – рассказал корреспонденту "Сибирь.Реалий" Шестаков.

Если Канада не предоставит жителям Киселёвска убежище, то они планируют обращаться в посольства других стран, пока кто-либо не согласится им помочь и приютить. Местные чиновники пока никак на эту ситуацию не отреагировали.