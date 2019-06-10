Власти Гонконга не откажутся от вызвавшего протесты законопроекта

Власти Гонконга не намерены отказываться от вызвавшего массовые протесты законопроекта об экстрадиции обвиняемых в преступлениях жителей города в материковый Китай. Об этом заявила глава подчиняющейся китайским властям администрации Гонконга Кэрри Лам.

По её словам, законопроект направлен на то, чтобы Гонконг не стал убежищем для преступников, объявленных в международный розыск, и предусматривает возможность экстрадиции не только в материковый Китай, но и в другие страны.

Противники документа иного мнения. Они считают, что власти Китая могут использовать законопроект для преследований инакомыслящих и критиков центральных властей.

По данным организаторов, в акциях протеста в Гонконге в воскресенье принял участие миллион человек. Протест по большей части носил мирный характер, однако часть демонстрантов вступила в стычки с полицией, есть пострадавшие и задержанные.

При восстановлении китайского суверенитета над Гонконгом в 1997 году городу была гарантирована автономия его судебной и правовой системы на период не менее 50 лет. Однако китайские власти в последнее время нередко добиваются изменений в местном законодательстве - что вызывает протесты жителей.