Неоплачиваемые экзамены: учителя недовольны ЕГЭ

Независимый профсоюз "Учитель" направил в Генеральную прокуратуру жалобу (есть в распоряжении Радио Свобода) на законодательство ряда российских регионов об условиях, в которых учителя принимают Единый государственный экзмаен (ЕГЭ) и Государственную итоговую аттестацию (ГИА). Оказывается, оплата этой работы, которая может занимать у учителя до месяца, плохо регламентирована. Несколько лет назад во многих регионах за экзамены учителям не платили вообще.



Требования профсоюза



Основная проблема с ЕГЭ и ГИА в неурегулированности их правового статуса: работая в школах, учителя заключают трудовые договора с местными департаментами образования. Экзамены — федеральное мероприятие, то есть проводящееся не работодателями учителей.



Обращение профсоюза в Генпрокуратуру посвящено тому, что в ряде регионов педагогам, работающим на ЕГЭ и ГИА, не предусмотрена зарплата за дополнительные рабочие дни, а только специальные выплаты за работу на экзаменах. Разница может быть существенной: как объснила Радио Свобода оргсекретарь "Учителя" Ольга Мирясова, некоторые педагоги заняты на экзаменах не один-два дня, а около месяца. Эти рабочие дни могут быть не включены в пенсионный стаж.



"Учитель" просит Генпрокуратуру разобраться с законодательством Белгородской, Свердловской, Ивановской и Курской областей, Ненецкого автономного округа, Приморского края и Якутии. Прокуратуры эти регионов ранее ответили на запрос профсоюза, что несохранение заработной платы на время экзаменов не является нарушением. С прокуратурами ещё 50 субъектов федерации "Учитель" продолжает переписку. А всего профсоюз отмечает проблемы с правилами работы учителей на ЕГЭ и ГИА в 59 регионах России.



Из законодательства непонятно, добровольно ли назначается учитель на экзамены, либо в приказном порядке. В малонаселенных районах ЕГЭ и ГИА проводятся в школах, находящихся на большом расстоянии от места жительства учителей. Им нужно приезжать на эти мероприятия к семи утра, но компенсация за проезд не предусмотрена.



В 24 российских регионах дополнительные выплаты учителям за работу на экзаменах производятся не из местного бюджета, а из фонда оплаты труда школ. То есть из денег, которые школы могли бы потратить на зарплаты и премии педагогов. Размер оплаты за труд на экзаменах очень разный: в Москве за работу на ЕГЭ и ГИА платят до 400 рублей в час, в Алтайском крае — 33 рубля.



Независимый школьный профсоюз занялся этой проблемой в 2017 году: инициирует обращения в госструктуры, поддерживает педагогов, отказывающихся от работы на экзаменах. До того, как учителя стали поднимать эту проблему, во многих регионах учителям за ЕГЭ и ГИА не полагалось вообще никакой компенсации. "Постепенно регионы решают эти вопросы, но остается глобальная проблема, что экзамены продолжают воспринимать как гособязанность", — отмечает Мирясова.

Любимое занятие российской власти — экономить на людях

"Когда вводили ЕГЭ, о том, что за него нужно платить, не подумали или не захотели подумать. Несколько лет назад учителям за эту работу вообще ничего не платили. Потому что любимое занятие российской власти — экономить на людях. Некоторое время не удавалось принять закон, который дал бы возможность хоть что-то платить, но правительство, в результате, согласилось, что платить нужно. Теперь это — расходное обязательство региональных бюджетов, в федеральном законе прописаны только общие принципы, — рассказал Радио Свобода Олег Смолин, депутат от КПРФ и зампред думского комитета по образованию и науке.



При этом зарплаты учителей в разных регионах России различаются примерно в пять раз. Плата за работу на ЕГЭ очень сильно зависит от финансовых возможностей, приоритетов региональной власти. "По-хорошему, ЕГЭ — это федеральное мероприятие, оно всюду должно оплачиваться по одним и тем же расценкам. В принципе, это копейки: общие расходы на экзамены — 2-3% от всех расходов на школьное образование, такие деньги найти можно", — считает Смолин.



Стрессовое мероприятие



Иван Югов, педагог из Тверской области, не первый год пишет жалобы на работу во время ЕГЭ и ГИА, и в этом году официально отказался от неё. Югов рассказал Радио Свобода, что областное законодательство меняется в лучшую сторону, но работать он отказался, так как в этом году ему полагалась оплата 91 рубль в час, а "это немножко смешно".



"Администрацию школы я специально заранее знакомил со своими обращениями. Они касались условий оплаты. Коллеги и начальство пару раз пошутили: мол, уволят тебя теперь. Тем дело и ограничилось. Когда директору позвонили из регионального министерства образования, куда я писал, она им подтвердила факты и вопросы из моего обращения, — рассказывает Югов.



Екатерина Софронеева, педагог из Якутска, рассказала Радио Свобода, что официально отказалась работать на ЕГЭ и ГИА, но, как профсоюзный активист, продолжает заниматься этой проблемой. Она утверждает, что в Якутии с ЕГЭ и ГИА нарушений больше, чем в среднем по России, например, это касается отпуска.

"У нас отпуск северный - дольше, чем в других регионах. Раньше 1 июня все как штык выходили в отпуск, — говорит Софронеева. При этом, школьные экзамены идут до второй половины июня. ЕГЭ в Якутии проходит с 2001 года: республика была одним из пробных полигонов новой системы школьных экзаменов. По словам Софронеевой, в 2018 году в Якутске педагоги одной из школ всем коллективом отказались работать на экзаменах:



- Я председатель профкома, и мы фактически всем коллективом отказались от работы на ГИА. В конечном итоге все равно был нажим сверху: директору сказали, что, якобы, если столько-то ваших детей сдает ЕГЭ, значит такое-то количество учителей должно на нем работать. Это чистой воды блеф был. Не существует документа, который бы регламентировал этот вопрос. Но, естественно, директор не мог игнорировать такие заявления и ему удалось надавить на нескольких человек. Всего на нескольких, такие всегда есть в коллективах: давили на совесть, естественно. Их труд так и остался неоплаченным. В этом году учителей нашей школы вроде бы не привлекли — в первый раз в истории ГИА. Несколько дней назад об этом мне сказал директор.

Алексей, педагог из престижной столичной школы, в этом году тоже официально отказался от работы на экзаменах:

Это как участкового послать задерживать вооруженную банду вместе со спецназовцами

- Меня назначили на экзамены, не спрашивая, смогу ли я прийти. У меня есть вторая работа, на ней горят дедлайны, у меня нет времени. В администрации школы мне не сказали ничего. Думаю, из-за моего отказа они получат по шапке от департамента, но я действую по закону. У московских учителей сейчас такие зарплаты, что они не рвутся всё бросать ради подработки в 400 рублей в час. Кроме того, ловить за руку детей, которые пытаются списать — стрессовое мероприятие, мне это не нравится. Если сравнивать с работой полиции: это как участкового послать задерживать вооруженную банду вместе со спецназовцами.



Денис, учитель в "обычной" московской школе, рассказал Радио Свобода что не представляет, как он или его коллеги могли бы пойти к директору и отказаться от работы на ЕГЭ и ГИА. Ничем хорошим это не кончится, предполагает он.



- В принципе, это неплохая подработка. В Москве на время экзамена сохраняется зарплата, и 300-400 рублей в час дополнительная выплата, в зависимости от твоей роли. Я отработал только что, главное, что раздражало — общий бардак во время всего процесса. В том числе у нас разным учителям в ведомостях проставляли разное отработанное время. Никто не работает ровное количество часов. Кому-то округляли в большую сторону, кому-то в меньшую. Кому-то, например, проставили отработку что-то вроде 5 часов 17 минут. Как это будет оплачено, непонятно, — рассказывает Денис.



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