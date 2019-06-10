Участникам конфликта на Даманском отказано в выплатах к Дню Победы

Пенсионный фонд России отказал в выплатах к Дню Победы участникам советско-китайского конфликта на острове Даманский в 1969 году. Ветераны подали в суды шести регионов и часть процессов выиграли, сообщило 10 июня издание "Коммерсантъ".

Ветераны добивались единовременной выплаты 10 тысяч рублей. В 1982 году им выдали удостоверения участников Великой Отечественной войны. Они считают, что имеют право на выплату в соответствии с указом президента "О денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы".

Представители Пенсионного фонда РФ просили отклонить иски, поскольку участники конфликта в указе не значатся, а в Великой Отечественной войне они не участвовали.

Иски рассматривали суды Амурской, Иркутской, Вологодской и Томской областей, а также Хабаровского и Алтайского краёв. Часть исков суды признали обоснованными, но большинство отклонили. В судах не смогли пояснить, почему в отношении одинаковых исков принимались различные решения.

Пограничный конфликт между Советским Союзом и Китаем из-за острова Даманский произошёл в марте 1969 года, когда китайские воинские подразделения вторглись на остров и предприняли попытку его вооружённого захвата. Силами пограничников и войск Дальневосточного военного округа китайцы были выбиты на свою территорию.

В 1991 года остров Даманский перешёл под юрисдикцию Китая.