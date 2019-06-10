В Москве разгромили редакцию издания "Сноб"

В Москве неизвестный ночью пробрался в здание на Берсеневской набережной и разбил технику в редакции "Сноба" и соседнем офисе, соединённом с ньюсрумом издания.

Полиция проводит следственные действия и разбирается в инциденте, сообщил Радио Свобода источник в редакции.

Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова в телеграм-канале проекта уточняет, что редакции не известны мотивы человека, проникшего в офис. Попасть туда и оценить размер ущерба журналисты не могут из-за работы криминалистов.

На сайте издания уточняется, что в помещение проник мужчина, который разбил стеклянную дверь, а также целенаправленно сломал системные блоки компьютеров и мониторы iMac. Второй офис, пострадавший от его действий, принадлежит "сторонней компании".

Часть журналистов "Сноба" временно будут работать в офисе телеканала "Дождь", добавила Ксения Чудинова. ​