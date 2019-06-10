В Молдавии прошли заседания двух кабинетов министров

В Молдавии, где разразился конституционный кризис, в понедельник прошли заседания двух параллельно существующих кабинетов министров - во главе с Павлом Филипом и с Майей Санду.

Оба правительства не признают легитимность друг друга. Кабинет Филипа, который управлял Молдавией последние месяцы, признаёт легитимным Конституционный суд, а правительство Санду - парламент и президент страны Игорь Додон.

Кабинет Санду был сформирован представителями Социалистической партии, которая считается пророссийской силой, и проевропейского блока ACUM. Политические оппоненты объединились, чтобы отстранить от власти Демократическую партию, связанную с бизнесменом Владимиром Плахотнюком. Конституционный суд, однако, признал формирование кабинета незаконным и временно отстранил президента Додона от власти, передав его полномочия Филипу. Тот объявил о роспуске парламента.

Органы исполнительной власти пока подчиняются правительству Филипа. Министров нового кабинета не пустили в здание правительства, и они провели своё заседание в здании парламента.

Зарубежные государства и международные организации заявляют о недопустимости эскалации и необходимости диалога. При этом они дают понять, что признают легитимность решений парламента. Такую позицию высказали представители ЕС и Совета Европы. МИД России в понедельник прямым текстом приветствовал создание нового правительства в Молдавии.

В понедельник Демократическая партия официально призвала своих оппонентов провести переговоры, чтобы найти выход из кризиса.