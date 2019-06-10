СМИ: полиция Екатеринбурга возбудила дело о массовых беспорядках

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по факту массовых беспорядков в сквере возле Театра драмы, где проходили протесты против строительства православного собора. Об этом сообщили сразу несколько СМИ со ссылкой на разные источники в правоохранительных органах.

Первым о возбуждении уголовного дела на своём сайте сообщило издание "Комсомольская правда", приведя слова пресс-секретаря управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых и неназванного источника в спецслужбах. При этом в заметке отмечено, что обвиняемых в уголовном деле пока нет. Горелых якобы подчеркнул, что кого по нему привлекут – зависит от Следственного комитета.

В СК, в свою очередь, от комментариев отказались, а источник в спецслужбах заявил, что "об уголовном деле писать нельзя, так как оно секретное". Тем не менее, по данным издания, "на закрытом совещании штаба правоохранительных органов было озвучено, что протестующие кидали в полицию бутылки с жидкостью для розжига костров".

Позже пресс-секретарь свердловского управления МВД в комментарии изданию "Медиазона" заявил, что "Комсомольская правда" "исказила его слова". Однако он отказался отвечать на вопрос, говорил он о возбуждении уголовного дела или нет. Горелых лишь дважды повторил, что "такие дела – подследственность Следственного комитета".

Одновременно с этим неназванные источники в правоохранительных органах двух уральских изданий, Znak.com и e1.ru, подтвердили, что уголовное дело о массовых беспорядках всё же возбуждено. При этом один из источников уточнил, что дело было открыто ещё в первые дни протеста у Театра драмы.

Ранее было известно только об уголовном деле, возбуждённом в связи с протестами в екатеринбургском сквере: его завели на 31-летнего местного жителя Станислава Мельниченко. По версии следствия, он оскорбил сотрудника полиции.