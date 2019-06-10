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В Петрозаводске снесут "Дерево дружбы" ради стелы "Город воинской славы"

Петрозаводск, "Дерево дружбы"

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Администрация Петрозаводска решила снести "Дерево дружбы", чтобы установить стелу "Город воинской славы". Об этом заявила глава округа Ирина Мирошник.

В столице Карелии дважды проходили публичные слушания по выбору места размещения стелы, но решения не устраивали ветеранскую общественность. На встрече 30 апреля большинство участников проголосовало за установку памятного знака в Парке Победы. Однако в республиканском комитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения сообщили, что в предполагаемом месте установки находится объект гражданской обороны. По словам чиновников, к объекту подведены специальные подземные коммуникации, которые обеспечивают его функционирование. "Мы как орган власти, должны прислушиваться к рекомендациям данного рода и не создавать угрозу безопасности населения", — отметила Ирина Мирошник.

Почётное звание Петрозаводск получил по указу президента России Владимира Путина ещё в 2015 году, но памятная стела до сих пор не установлена.

"Дерево дружбы" создали петрозаводские скульпторы Михаил Коппалев и Ченка Шуквани. Памятник был открыт в конце 80-х годов в честь городов-побратимов карельской столицы. Он находится на Аллее городов-побратимов, которую также затронут работы по установке новой стелы. Куда перенесут "Дерево дружбы", давно ставшее городской достопримечательностью, власти Петрозаводска пока не решили.

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