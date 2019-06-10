Йордан и Блох купили в США компанию Cura Cannabis за $1 млрд.

На рынке каннабиса в США зарегистрирована сделка по покупке американской компании Cura Cannabis, производящей марихуану. Как пишет американская газета The Oregonian, игроки на рынке были удивлены суммой покупки – миллиард долларов. Покупателем оказалась компания Curaleaf Holdings Inc. из Массачусетса, которую поддерживают два миллиардера, выходцы из России – Борис Йордан и Андрей Блох. Йордан – исполнительный председатель Curaleaf и акционер, имеющий контрольный пакет акций (31%).

Блох, бывший топ-менеджер Романа Абрамовича, бывший глава "Сибнефти" и совладелец молочной компании "Юнимилк". Он имеет гражданство США, но живет в Москве. Ему принадлежит 28% акций Curaleaf.

Блох не дает интервью, однако его партнер Йордан заявлял Bloomberg, что ситуация на рынке марихуаны в США весьма похожа на ситуацию в России в 1990-х годах: "отрасль пока находится в младенчестве и ее надо выстраивать с нуля, включая законодательство".

Рекреационная марихуана в США запрещена федеральным законодательством. Тем не менее, Cura Cannabis и Curaleaf стремятся получить ранние преимущества в условиях, когда конопляный бизнес подвержен неопределённости и, одновременно, быстрым изменениям, отмечается в публикации.

По федеральному закону о контролируемых веществах от 1970 года каннабис является незаконным препаратом, как героином и ЛСД. Поэтому американские инвестиционные банки не хотят участвовать в этом бизнесе. Невозможно использовать и банковские кредиты, и другие инструменты ведения бизнеса, как, например, кредитные карты. Газета отмечает, что "традиционные инструменты ведения бизнеса для работы в этой отрасли невозможны". ​