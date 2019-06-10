В УВД Западного округа Москвы не видят "нестыковок" в деле Голунова

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров в беседе с корреспондентом "Настоящего времени" рассказал, что нестыковки в деле журналиста Ивана Голунова видят только "гражданские", а профессионалу - "все очевидно". "Любому профессионалу понятно, что никаких несостыковок нет", – заявил Щиров.

На вопрос корреспондента "Настоящего времени" о том, как он прокомментировал бы данные из расследования издания Baza и организации "Трансперенси Интернешнл – Россия" относительно его недвижимости, полковник ответил, что это "очередная ложь". Речь шла об участке земли и недвижимости, которыми, предположительно, владеет Щиров. В расследованиях назывался в частности участок земли стоимостью 70 миллионов рублей.

Из ответов Щирова: "Например, по Можайскому району: домик там шесть на девять с подведенным электричеством и туалетом на улице. Если это кому-то интересно, эти хоромы посмотреть, как живут коррупционеры, – съездите, посмотрите".

Андрей Щиров также отреагировал на публикацию Радио Свобода, отвечая на вопрос, не испытывает ли он давления на себя:

– Несколько месяцев [назад] вышла статья на Радио Свобода. Взяли несколько фамилий реальных, замешали с несколькими фамилиями умерших сотрудников, которых уже ни о чем не спросишь и нельзя проверить, создали некую такую матрицу грязную и наполнили ее всякой мерзостью. О том, что мы, оказывается, КамАЗами привозили наркотики. И все это было напечатано. Вот с этой точки зрения я действительно подвергаюсь прессингу. Просто эмоциональному. Ничего, выдержим и это.

Издание "Медуза", в котором работает Иван Голунов, отметило, что после задержания Ивана Голунова МВД опубликовало девять фотографий, якобы сделанных в квартире Голунова, а потом признало, что лишь одна из них была сделана именно там. В сообщениях полиции также несколько раз менялись данные о количестве якобы изъятых у Голунова наркотических средств.