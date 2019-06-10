Адвокат: ни на одном из предметов, изъятых у Голунова, нет его отпечатков

Ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире Голунова, не удалось найти его отпечатков. Об этом изданию "МБХ медиа" рассказал его адвокат Сергей Бадамшин.

Немногим ранее, вечером в понедельник, на сайте московского управления МВД России было опубликовано сообщение под заголовком "Официальная информация", в котором сказано следующее:

Экспертиза ДНК, находящегося на пакетах с наркотическими веществами, имеющими отношение к расследованию уголовного дела в отношении И. Голунова, в настоящее время проводится и будет завершена завтра, во второй половине дня.

О результатах экспертизы будет немедленно информирована общественность.

На данный момент можно сказать, что на пакетах присутствует ДНК нескольких человек.

Отдельно отметим, что речь идёт о ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками.

Этой публикации предшествовало сообщение ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина:

Генеральная прокуратура потребовала от полиции предоставить ей материалы дела Ивана Голунова для проведения проверки. «Генпрокуратура истребовала дело для проведения проверки», — сказал адвокат.

Таким образом, в настоящее время надзор за ходом уголовного расследования осуществляет Генеральная прокуратура России.