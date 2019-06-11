В порту Махачкалы произошёл взрыв на танкере – трое погибших

В порту Махачкалы на одном из танкеров в момент перекачки нефти произошел взрыв. Три человека погибли, двое пострадали, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

В министерстве здравоохранения Дагестана сообщили, что в больницу поступили три человека. Один из них в крайне тяжёлом состоянии – он получил ожоги 95 процентов тела. Всего на танкере находились 12 человек.

По данным управления МЧС Дагестана взрыв газовоздушной смеси произошел в машинном отделении судна. Угрозы разлива нефтепродуктов нет.

Танкер принадлежит компании "В.Ф. Танкер" волжского пароходства, которые входят в состав международной транспортной группы российского миллиардера Владимира Лисина.

