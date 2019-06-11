В РЖД отменили остановку поездов на станции Шиес

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) отменила остановку поездов на станции Шиес в Архангельской области, где с осени продолжаются протесты против строительства полигона для московского мусора. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на пресс-службу компании
В госкорпорации заявили, что с 25 июня остановка в Шиесе "будет носить технический характер", билеты туда не продаются. Там добавили, что до декабря 2018 года станцией пользовались только для доставки на работу сотрудников железной дороги.
- На станции Шиес строят полигон для ввоза в регион мусора из Москвы. Планируется, что он займет территорию в 300 гектаров. Местные жители считают, что работа полигона приведет к экологической катастрофе и пытаются помешать строительству. Несколько раз они блокировали дорогу, по которой на стройку возят топливо для работающей там техники. Участников акций задерживали, некоторых оштрафовали на сумму до 200 тысяч рублей.
- 15 мая стало известно, что власти приостановят строительство на время общественных консультаций. Однако позже подрядчик сообщил, что к 15 июня намерен завершить подготовительные работы на полигоне.
- Шиес расположен в возвышенной и заболоченной местности, откуда около 150 ручьев стекают в реку Вычегда, которая впадает в Северную Двину.
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