В РЖД отменили остановку поездов на станции Шиес

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) отменила остановку поездов на станции Шиес в Архангельской области, где с осени продолжаются протесты против строительства полигона для московского мусора. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на пресс-службу компании

В госкорпорации заявили, что с 25 июня остановка в Шиесе "будет носить технический характер", билеты туда не продаются. Там добавили, что до декабря 2018 года станцией пользовались только для доставки на работу сотрудников железной дороги.