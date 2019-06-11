В Хабаровске после голодовки сирот возбудили уголовно дело

Прокуратура Хабаровского края возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий после голодовки воспитанников детских домов, не получивших положенное по закону жильё. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что компания "Градъ-Сервис", которая должна была построить 10-этажный дом с квартирами для сирот, не выполнила свои контрактные обязательства до 1 февраля 2019 года.При этом, застройщик получил аванс за счёт бюджетных средств в размере, превышающем стоимость квартиры для воспитаников детского дома.

Застройщик и руководитель компании привлечены к административной ответственности.

3 июня 11 воспитанников детских домов, не получившие положенное по закону жильё, устроили голодовку у здания краевого правительства​.

4 июня губернатор Хабаровского края Сергей Фургал встретился с ними и пообещал в качестве исключения в ближайшее время предоставить квартиру одной из участниц акции - многодетной матери-одиночке. Губернатор также сообщил, что в этом году сиротам выделят 580 квартир, половина из которых – в Хабаровске.

На следующий день сироты прекратили голодовку, так как власти предоставили им секции в общежитии недалеко от центра города. Там они смогут дождаться своей очереди на квартиры.