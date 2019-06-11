В Канаде ответили на просьбу жителей Киселёвска об убежище

Канада сможет рассмотреть вопрос о предоставлении статуса беженцев жителям Киселёвска из Кемеровской области, попросивших об этом премьер-министра Джастина Трюдо, только после их отъезда из России. Об этом пишет "МБХ медиа" со ссылкой на пресс-службу министерства гражданства и иммиграции Канады.
В ответе канадских чиновников сообщается, что вопрос о переселении в Канаду можно рассмотреть, только если жители Киселёвска являются беженцами по Конвенции, как это определено в Законе об иммиграции и защите беженцев.
Беженец, согласно Конвенции – это лицо, которое находится за пределами своей страны и из-за обоснованного страха преследования не желает в неё возвращаться, уточнили в пресс-службе канадского министерства. Там пояснили, что преследование может быть из-за расовой принадлежности, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.
При этом решение о статусе беженца из-за изменения климата, о котором в своём обращении заявили жители Киселёвска, принимается на индивидуальной основе, добавили в министерстве Канады.
Чиновники Кемеровской области, которым губернатор региона Сергей Цивилёв поручил встретиться с горожанами, попросившим убежище у премьер-министра Канады, сообщили, что экологические проблемы в городе Киселёвске быстро решить не получится. По информации чиновников, город практически стоит на угольных разрезах.
- На прошлой неделе полтора десятка жителей Киселёвска записали открытое обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антонио Гутерришу с просьбой предоставить статус беженца в североамериканской стране и разместили его на YouTube. Письмо, в котором жители Киселёвска пожаловались на загрязнение воздуха угольной пылью, отправили в посольство. Также горожане отметили, что выбрали Канаду, потому что она больше всего похожа с Сибирью по климатическим условиям.
- В начале июня губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв передал угольным предприятиям еще 21 земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью около 467 гектаров. В мае угольщикам было передано 113 гектаров. Рядом с угольными разрезами в регионе живут более 200 тысяч человек. Неоднократно сообщалось, что жители жалуются на ухудшение здоровья и тяжелые заболевания, связанные с неблагоприятными экологическими условиями.
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