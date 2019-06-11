В Канаде ответили на просьбу жителей Киселёвска об убежище

Канада сможет рассмотреть вопрос о предоставлении статуса беженцев жителям Киселёвска из Кемеровской области, попросивших об этом премьер-министра Джастина Трюдо, только после их отъезда из России. Об этом пишет "МБХ медиа" со ссылкой на пресс-службу министерства гражданства и иммиграции Канады.

В ответе канадских чиновников сообщается, что вопрос о переселении в Канаду можно рассмотреть, только если жители Киселёвска являются беженцами по Конвенции, как это определено в Законе об иммиграции и защите беженцев.

Беженец, согласно Конвенции – это лицо, которое находится за пределами своей страны и из-за обоснованного страха преследования не желает в неё возвращаться, уточнили в пресс-службе канадского министерства. Там пояснили, что преследование может быть из-за расовой принадлежности, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.

​При этом решение о статусе беженца из-за изменения климата, о котором в своём обращении заявили жители Киселёвска, принимается на индивидуальной основе, добавили в министерстве Канады.

Чиновники Кемеровской области, которым губернатор региона Сергей Цивилёв поручил встретиться с горожанами, попросившим убежище у премьер-министра Канады, сообщили, что экологические проблемы в городе Киселёвске быстро решить не получится. По информации чиновников, город практически стоит на угольных разрезах.