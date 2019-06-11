Число россиян, выступающих за независимость Донбасса, сократилось

Социологи "Левада-центра" впервые с апреля 2014 года отметили рост числа россиян, выступающих за вхождение самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины в состав России. Так ответили 27 процентов респондентов.

Самое большое количество сторонников этого ответа в опросах "Левада-центра" было в марте 2014 года – 48 процентов , но затем показатель резко снизился, и в марте 2017 года так ответил 21 процент опрошенных.

29 процентов россиян, по данным социологов, выступают за независимость Донбасса от Украины. В марте 2017 года так считали 37 процентов респондентов.

Вариант "Оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева" выбрали 17 процентов россиян. Самый заметный рост показал вариант "Оставался частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса" . По сравнению с мартом 2017 года его выбрали вдвое больше опрошенных – 14 процентов.

Социологи "Левада-центра" также спросили мнение россиян об упрощенном порядке выдачи паспортов России гражданам Украины – в первую очередь, жителям юго-востока страны. Число тех, кто полностью и скорее поддерживает такой шаг, достигло 70 процентов. Обратного мнения придерживаются 22 процента. При этом 36 процентов уверены, что выдача таких паспортов "ляжет дополнительным бременем на российский бюджет".

З6 процентов россиян заявили, что "совершенно не готовы" платить за "присоединение" Крыма к России. Это рекордный показатель в опросах "Левада-центра" с марта 2014 года.