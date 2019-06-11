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С осуждённого за шутку про Коран блогера сняли судимость

Коран

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Тушинский суд Москвы удовлетворил ходатайство видеоблогера и участника стендап-шоу Ильи Давыдова, более известного под псевдонимом Илья Мэддисон, о снятии с него судимости по статье "разжигание ненависти или вражды".

В июле 2018 года Давыдова приговорили к полутора годам колонии условно за ролик под названием "Шутка про Коран", опубликованный шестью годами ранее. В нём блогер, выступая со стендапом, рассказывает, что однажды пошёл в туалет со священной для мусульман книгой, но там обнаружил, что у него некстати закончилась туалетная бумага.

Давыдов подавал ходатайство о снятии с него судимости в связи с частичной декриминализацией статьи об экстремизме. Соответствующий закон, по которому уголовная ответственность по этой статье грозит только за повторное нарушение, был принят в декабре 2018 года.

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