С осуждённого за шутку про Коран блогера сняли судимость

Тушинский суд Москвы удовлетворил ходатайство видеоблогера и участника стендап-шоу Ильи Давыдова, более известного под псевдонимом Илья Мэддисон, о снятии с него судимости по статье "разжигание ненависти или вражды".

В июле 2018 года Давыдова приговорили к полутора годам колонии условно за ролик под названием "Шутка про Коран", опубликованный шестью годами ранее. В нём блогер, выступая со стендапом, рассказывает, что однажды пошёл в туалет со священной для мусульман книгой, но там обнаружил, что у него некстати закончилась туалетная бумага.

Давыдов подавал ходатайство о снятии с него судимости в связи с частичной декриминализацией статьи об экстремизме. Соответствующий закон, по которому уголовная ответственность по этой статье грозит только за повторное нарушение, был принят в декабре 2018 года.