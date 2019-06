Солидарность по команде. Почему провластные СМИ – за Голунова

Дело журналиста-расследователя Ивана Голунова продолжает оставаться важнейшей темой в российском медиапространстве. В последние дни сложно было не заметить, как сотрудники провластных СМИ и прокремлевские телеграм-каналы один за другим высказываются в его защиту.

Тина Канделаки

К слову о борьбе за нравственность, под соусом которой нам продают кейс Ивана Голунова.



Поскольку так называемая богема исторически использует наркотики как источник вдохновения и снятия стресса, предлагаю продемонстрировать последовательность. Проверяете журналистов на наличие запрещенных веществ у них дома? — Проверьте и всех остальных, начиная с ПМЭФ и заканчивая традиционно любимыми российской элитой клубами, квартирами и зарубежными дворцами. Я думаю, количество найденного кокаина или марихуаны вас удивит.

Ortega

Кстати, не имеется в виду возражать, если бы общественность потребовала отставки Колокольцева.

Кристина Потупчик

Мы — соблюдение закона. Мы — государство, которое защищает журналиста, а не исполняет заказ героя его расследования. Мы — свобода говорить то, что кому-то может не нравится. Мы — гуманная наркополитика. Мы — неподкупная правоохранительная система. Мы — Иван Голунов.

Маргарита Симоньян

Тут дело не в солидарности. Тут дело в справедливости.



Несправедливость - вот что разрушает государства.



И если обществу кажется, что произошла вопиющая несправедливость, таковую надо или немедленно прекратить, или доказать, что все справедливо. Так доказать, чтобы невозможно было не поверить.



И еще. Меня третий день спрашивают, почему 'мы' защищаем 'их', тогда как 'они' нас только травят или, в лучшем случае, молчат.



Потому что нет никаких 'мы' и 'они'. Есть хорошие люди, а есть заблудшие овцы.

Андрей Медведев

Потребовать справедливости к человеку, невзирая на взгляды, убеждения, расхождение — это и есть заступиться. Даже не за человека. А за правду.

Журналиста "Вестей" Андрея Медведева поддержала пресс-секретарь МИД Мария Захарова.​

​На НТВ Ирада Зейналова призвала разобраться в деле Голунова "максимально скрупулезно, открыто и жестко".

На Первом канале Екатерина Стриженова и Анатолий Кузичев потребовали предъявить "железные доказательства вины" Голунова или отстать от него.

На России-1 Ольга Скабеева и Евгений Попов выразили надежду на "справедливое и объективное расследование".

Надо отметить, что тех, кто после ареста Голунова поддерживал полицию, с самого начала было не так уж много.

Михаил Виноградов

Пытаюсь составить список публично симпатизирующих правоохранительной версии по делу Голунова. Не для доски позора (или наоборот), а для понимания ситуации - раз никто больше этот список не составил. Подскажите, кого забыл?

Максим Кононенко

Алексей Мухин

Андрей Колесников

Baza (с оговорками)

Upd

Олег Лурье

Михаил Делягин

Андрей Константинов из АЖУР (если верить ФАН)

Но и некоторые из перечисленных комментаторов вскоре сдали назад: Андрей Колесников удалил свой пост о том, что в истории с Голуновым лучше "не спешить с выводами", Олег Лурье назвал Ивана "журналистом, реально нуждающимся в поддержке", и даже Владимир Соловьев с темы "раскачивания лодки" переключился на тему претензий к действиям полиции. Выглядит все это довольно-таки удивительно.

Андрей Мальгин

В истории с Голуновым много удивительного, но лично меня больше всего поражает горячность, с которой спустя два дня после события парня вдруг дружно бросились защищать федеральные каналы и самые отпетые путинские пропагандисты, на которых клейма негде ставить и которые обычно готовы маму родную продать.

Закрадывается подозрение, что этот кейс в какой-то момент решили использовать в свою пользу некие влиятельные силы. Кого-то хотят свалить? Собянина? Колокольцева? Кого? Это жужужу неспроста. Не верю, что у этих проституток вдруг проснулось чувство справедливости.

Аркадий Кайданов

Все-таки наше время в фейсбуке - лютый трагифарс!

То все причитают в связи с Голуновым, мол, 37-й год, а уже на другой день - мы победили и дискотека!

И отношение к этой теме главных инфоуродов в телеке - тоже сдохнуть то ли от брезгливости, то ли от смеха!

Я лучше в лес!

Доброе утро!

Кто-то уже празднует победу гражданского общества.

Мария Снеговая

Помните, мы говорили, что наши пропагандисты первыми побегут с тонущего корабля примазываться к протесту? Вот примерно как это будет выглядеть

Виктор Буравлев

Относительно представителей и прихлебателей власти, заявляющих о своей солидарности с общественным протестом по делу Ивана Голунова, есть меткая английская поговорка, гласящая: "if you can't beat them, join them" (что дословно означает: "если не можешь победить их, присоединись к ним"). Именно этой практической мудрости они и следуют, стараясь по мере сил дискредитировать протест своим участием. Как плесень делает несъедобным хлеб. Ничего нового, привычное явление, по крайней мере в России.

Среди возможных причин такого внезапного единения провластных СМИ с либеральной общественностью называют в том числе и то, что дело журналиста создало крайне неудачный информационный фон для экономического форума в Петербурге и будущей прямой линии Путина. Известно, что по количеству упоминаний в соцсетях в последние дни имя Голунова опередило имя Путина.

Анна Монгайт

...Идет Питерский Экономический Форум - витрина нашего благополучия , а эти борцы с наркомафией задерживают известнейшего журналиста-расследователя, подкидывают наркотики, избивают, задействуют фальшивых понятых, не дают вызвать скорую, не делают экспертизу, распространяют фейковые фотографии домашнего притона, сутки не кормят в камере. В это время на форуме выступает половина героев его произведений. Надеюсь, они давятся Вдовой и показывают друг на друга пальцем. Кто же заказал Ваню так не вовремя, нарушил идиллию? Собянин косо смотрит на короля московских дворников Бирюкова, король гробов и колумбариев Шелягов на короля Росгвардии Золотова, все они косятся на семью потомственных властителей Ротенбергов. Думаю, они с удовольствием провернули бы этот фарш назад.

Ирина Демченко

Новости про Ивана Голунова показывают Sky News, BBC, CNN, DW, Al Jazeera на английском, USA Today, France 24, Евроньюз, Fox News, о нем пишут Guardian, Independent, Telegraph, Times, американский Time, Arab News, Reuters, AFP, ABC News, Human Right Watch, Los Angeles Times, Washington Post, New York Times, OCCRP, BuzzFeed, Economist ... - you name it

Иван Давыдов ("МБХ-Медиа")

20 июня — очередная «прямая линия» президента. Владимир Путин будет говорить с народом. Настроение у него после питерского форума, который почти и незаметным сделался благодаря подвигам столичных полицейских, надо понимать, так себе. Начальник в гневе, подчиненным страшно. И самое для них главное сейчас — не разозлить его еще больше.

И вот чтобы его еще больше не разозлить, и затеваются все эти пляски вокруг дела Голунова. Не нужны пессимистические настроения, не нужны печальным фоном протесты, не нужны обидные публикации в западных СМИ (известно ведь, что начальники наши, сотворившие из суверенитета фетиш, ни о чем так сильно не переживают, как о взгляде из-за рубежа). Надо, значит, задобрить на время распоясавшихся журналистов, которые слишком рьяно защищают коллегу.

Важная деталь: Иван Голунов не замешан в большой политике - все его расследования касались сугубо локальных тем.

Олег Пшеничный

В деле Голунова нет ничего «политического». Нет политзаключённых, нет крымских татар и украинцев, нет узурпации власти на выборах, нет иностранных агентов и вора-премьер-министра, нет пассажирского самолета, сбитого с захваченной территории Украины. Нет 15 000 трупов, да и вообще ни одного непосредственно убитого человека.

Это даёт широкий манёвр как власти, так и протестующей интеллигенции. Доступно любому потупчику, чтобы и себя показать и на людей посмотреть.

И при всём этом - всё делается правильно, нужно вставать в очередь, выходить на улицу, писать петиции. И не забыть это сделать в следующий раз - когда в деле будут крымские татары, вбросы на выборах, узурпация территории и политзаключенный в далеком национальном округе.

Если ты сегодня очнулся - не засыпай завтра.

Издание "Проект" сообщило, что Голунова оставят в покое по меньшей мере до "Прямой линии" - в связи с чем телеканалам и газетам разрешили поддерживать журналиста:

В администрации президента хотят прекратить преследование специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова до 20 июня, рассказали «Проекту» два кремлевских чиновника и собеседник, близкий к администрации президента. На этот день назначена «Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным, и градус общественного недовольства к этому времени стоит снизить, следует из слов собеседников.

Собеседник в силовых структурах говорит, что вопрос окончательного освобождения Голунова вряд ли будет решен так быстро, но признает, что все к этому идет. «Такое ощущение, что у МВД вообще нет никаких доказательств его вины», — говорит он. Собеседник в Кремле тоже рассказывает, что полиция обещала предоставить доказательства, но не сделала этого до сих пор.

"Проект" утверждает, что "отмашку" на поддержку Голунова лояльные к власти СМИ получили от первого заместителя главы АП Алексея Громова, а решение о домашнем аресте журналиста утвердил глава АП Антон Вайно.

Рустем Адагамов

Проще говоря, по заказу каких-то гробовщиков, за счет которых кормятся генералы ФСБ, нанятые за мелкую мзду менты устраивают позорную провокацию против журналиста-расследователя. Менты то ли нарочно, то ли случайно лажают ну буквально во всем. После этого начинается медийный скандал и всей этой безобразной <фигней> приходится заниматься администрации Путина. В результате все в говне. ВСЕ.

Это, конечно, срань господня, а не государство. Горите вы все в аду.

Исповедь кремлебота

Пришёл приказ перестать писать про Голунова. Те, кто по инерции успел настрочить новые сообщения — сидят удаляют.

Павел Пряников

С Голуновым вижу подвижки в последние два дня. Либерализм пока побеждает чекизм. Думаю, в эти дни не только журналистское сообщество, но и люди типа методологов и интеллигентов Вайно и Кириенко поняли, что «товарищ ежов» может однажды прийти и за ними. Уже не раз писал, что нынешний сплав либерал-чекизма хорошо усвоил уроки прошлого (отчего нынешняя самая слабая по меркам российской истории власть и держится так долго – умело балансирует). Один из этих уроков – никогда нельзя допускать становления охранки/чекизма как самостоятельной ветви власти.

Посмотрим, примется ли чекизм по приказу вождя народов чистить сам себя, ведь в этом залог сохранения власти.​

Кирилл Шулика

...Я не вижу никаких причин для упреков, например, что журналисты поддержали Голунова по приказу сверху. Во-первых, это не так, а, во-вторых, неважно. Мы прекрасно понимаем, что политические фигуры, включая названные "Проектом" Вайно и Громов, в данном случае на нашей с вами стороне. И слава Богу... Мы этого добились. И добились в том числе тем, что били в одну точку с ОВД "Дальний", "Новым величием", "Сетью" и другими громкими делами. Госаппарат, как правило, громоздкий, до него существенно позже доходит озабоченность, чем до общественного мнения. Теперь он понял, что всевластие силовиков опасно и для него тоже.

Надеюсь, что вы поняли всю историчность события... И оно, конечно, повлияет на ситуацию в стране. Лучше станет или хуже, во многом как раз зависит от общества. Но тот вызов, который мы много раз бросали, наконец-то принят. И теперь мячик снова на стороне граждан, поэтому главное не растеряться.

Кирилл Мартынов

Если делать ставки, то моя такая: прекращают уголовное дело и назначают виноватым во всем самого молодого и глупого оперативника. Полковника переводят на новое место службы, заказчики оплачивают кампанию в блогах, что они молодцы.

После такой "отмашки" никого не удивит, если на "Прямой линии" прозвучат соответствующие вопросы.

Александр Амзин

...Уже два дня в голове одна и та же картина.

20 июня. Прямая линия с Путиным. Первый вопрос, доярка из Хабаровска:

— Когда отпустят Ивана Голунова?

— Кажется, у нас проблемы на линии, — говорит ведущий. — Включайте Тверь.

Камера включает Тверь и попадает на журналистов всех тверских СМИ, стоящих с плакатом Я/МЫ ИВАН ГОЛУНОВ.

— Лучше спросим у зала, — решает ведущий.

Встает журналист телеканала «Россия»:

— Правда ли, что на ПМЭФ было заключено контрактов на $50 млрд? И, кстати, когда отпустят Ивана Голунова?

Путин долго и с цифрами отвечает про ПМЭФ, не говорит ничего о Голунове.

Встает еще один журналист. И еще один. И рабочий из Челябинска, и фермер из Луховиц, и шахтер из Кемеровской области. Они задают один и тот же вопрос, раздраженный президент говорит:

— Да отпустят его, отпустят! Обещаю. У вас что, других вопросов нет? Вот у вас, например?

Он показывает на ведущего.

Ведущий молчит секунд десять, а потом тихо говорит:

— Есть.

— Ну так задавайте, — приказывает Песков.

Ведущий все так же тихо, но твердо спрашивает:

— Когда отпустят остальных?

Татьяна Москалькова уже "проинформировала" Владимира Путина о деле Голунова.

Виктория Ивлева

"...Подробности разговора с президентом очень короткие. Я ему высказала свою позицию и обеспокоенность тем, что к Ивану применяли силу, что это требует служебного расследования и выяснения, были ли законные обстоятельства для того, чтобы применять силу.

...честно говоря, я считаю, что вполне можно было решить вопрос и о подписке о невыезде. Очень часто я сталкиваюсь с жалобами на то, что судья не делает попытки проверить, о чем следователь или прокурор заявляет в поддержку ходатайства об аресте. У нас четыре основания для того, чтобы заключить человека в СИЗО: человек пытается скрыться, он будет продолжать заниматься преступной деятельностью, влиять на свидетелей или пытаться уничтожить доказательную базу. Достаточно часто эти заявления голословны — и судья их не проверяет. Хотя пленум Верховного суда принял постановление о том, что он обязан проверять эти вещи. Если следователь говорит о том, что подозреваемый может скрыться, нужно проверить, были ли у него билеты. "

Все супер-правильно. Только знаете, кто это говорит? Не? Не знаете? И даже не догадываетесь?

А я вам скажу - это сегодня в интервью Медузе рассказывает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Николаевна Москалькова.

И ведь все правильно говорит, не подкопаешься.

Только вот что нужно сделать, чтобы она рассказала президенту про пытки Виктора Филинкова? Про Анечку Павликову, просидевшую несколько месяцев в СИЗО? Про тяжело больного Павла Гриба? Про дело Артема Милушкина, один в один совпадающее с делом Вани Голунова.

А ничего не нужно.

Прикажут - и расскажет.

Они ведь такие, генералы-то, без приказа - никуда!

Часто встречается мнение, что 228-я статья УК, по которой сидит огромное количество невиновных людей, должна быть пересмотрена, а осужденные по ней - амнистированы, и именно сейчас настало время требовать этих изменений.

​ Александр Шмелев

...Я уже давно говорю: надо включать 228-ю статью в число "политических", признавать всех сидящих по ней политзаключенными, а после свержения путинской ОПГ - пересматривать КАЖДОЕ из заключенных по ней дел.

К сожалению, ни один из правозащитников, которым я эту мысль излагал, до последнего времени с ней в полной мере не соглашался

Может, хотя бы сейчас согласятся?

И сейчас согласиться с такой реформой могли бы не только правозащитники, считают комментаторы.

Константин Калачев

Как вернуть рейтинг Путину? Очень просто. Показать, что он за граждан против произвола силовиков.

Водка и мельдоний

Царь щас как по 282 накрутит себе популярность, устроив реформу 228й - декриминализует чего-нить

Кирилл Шулика

Одна из тем "Прямой линии" Путина - гуманизация наркотической политики, пересмотр статей УК. Не зря вчера с этим выпрыгнула оперуполномоченная Москалькова. Сейчас запустят общественное обсуждение, потом просто перепишут статьи УК. И ясно, что радикальной смены не будет, скорее, как-то ограничат возможности подброса наркотиков.

В любом случае борьба только начинается, напоминает ​Виктор Шендерович:

Заметьте себе: стоило нам сплотиться - в относительно небольшом количестве, на небольшом участке, но очень настойчиво - как выяснилось, что никто, собственно, и не против нас!

Уже и Скабеева с Зейналовой пытаются сделать вид, что они не часть той же самой банды, а - коллеги Ивана Голунова, озабоченные нарушениями прав человека.

Уже и полицейские, дежурным образом подбросившие наркотики невиновному человеку (тысячному, десятитысячному по счету?), оказываются вдруг паршивыми овцами в здоровом правоохранительном стаде, заточенном исключительно на законность и защиту граждан!

Кажется, только Рамзан Кадыров еще не выступил в поддержку Ивана Голунова, остальные уже с нами, включая Пескова.

Делаем выводы, братцы. Убавляем эйфорию и не даем трахнуть себя в размягченный мозг.

Они хотят спустить дело на тормозах, и мы все это понимаем. Лидеру ОПГ через неделю выходить к народу, и к этому времени он должен быть весь в белом. Он сейчас возглавит борьбу за права человека, следите за руками.

Это - его интерес.

Наш - чтобы организаторы чудовищной провокации против Ивана Голунова (вся цепочка, и заказчики, и исполнители) - сели в тюрьму. Сели прилюдно и громко, по неопровержимым доказательствам сращивания с криминалом, по нескольким очень тяжелым статьям.

Это спасет судьбы сотен невиновных людей - гораздо менее известных, чем Голунов. Тех, кому подбросят наркотики и кого изобьют - завтра. Тех, за кого никто не вступится - просто потому что никто и не узнает...

Надо менять правила игры.

Мы ничего, вообще ничего еще не выиграли.

Но хотя бы увидели, как они начинают дергаться и вилять, когда мы на пару дней становимся обществом...