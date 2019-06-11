Зеленский уволил руководителей 15 областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав администраций 15 областей страны. Об этом во вторник сообщили представители администрации президента.

Своих постов лишились главы Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областей. Также были уволены главы управлений Службы безопасности Украины по Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

Ранее Верховная рада Украины отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности (СБУ) Василия Грицака. Предложенные президентом Владимиром Зеленским законопроекты об их увольнениях не набрали необходимого числа голосов.