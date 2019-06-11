Таможня сообщила об обнаружении 400 кг кокаина в рыбных консервах

Пресс-бюро Федеральной таможенной службы России сообщило о 400 килограммах кокаина, прибывших в Санкт-Петербург из Эквадора.

По словам таможенников, находка была сделана в порту в контейнерах с рыбными консервами. Стоимость партии оценили в четыре с половиной миллиарда рублей, а количество доз, по подсчётам изъявших наркотики, составило два с половиной миллиона.

В таможенной службе отметили, что это одна из самых крупных партий кокаина, задержанных в этом году.

В феврале в Кабо-Верде были заключены под стражу 11 российских моряков, которых обвинили в перевозке наркотиков.

Незадолго до этого они были сняты с грузового судна, следовавшего под флагом Панамы в Марокко. Судно остановилось в порту Кабо-Верде из-за кончины одного из членов экипажа. Прибывшая задокументировать смерть полиция обнаружила на корабле партию кокаина весом в девять с половиной тонн.