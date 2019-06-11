Трамп и Байден в Айове резко критикуют друг друга

Президент США Дональд Трамп и лидирующий в опросах среди кандидатов в президенты от Демократической партии Джо Байден во вторник провели предвыборные акции в штате Айова, где в начале будущего года начнётся кампания праймериз. Это первый во время нынешней кампании подобный случай.

Трамп посещает западные районы штата, а бывший вице-президент Байден - восточные. В своём выступлении перед избирателями Байден более 40 раз упомянул Трампа. Он раскритиковал как экономическую политику, так и взгляды президента, назвав его "угрозой самому существованию Америки".

Сам Трамп, комментируя выступление Байдена, сказал, что его оппоненты-демократы "слабые разумом" люди, и предположил, что наиболее слабый из них - Байден. "Если человек упоминает мое имя в речи 76 раз, у него явно проблемы" - сказал президент. Ранее он называл Байдена "сонным" и "человеком с низким IQ".

Демократическая президентская номинация Байдену не гарантирована, однако за полгода до первых праймериз он уверенно опережает остальных 22 кандидатов-демократов - отмечает "Голос Америки".