Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принес присягу и официально вступил в должность главы государства.

По официальным данным, на внеочередных президентских выборах 9 июня Токаев получил почти 71 процент голосов при явке избирателей в 77 процентов.

Накануне Токаев провел первую после голосования пресс-конференцию, в ходе которой дал понять, что считает себя "полнокровным", а не переходным президентом. Он призвал покончить с употреблением словосочетания "транзит власти" применительно к Казахстану.

Выборы были назначены после отставки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в марте нынешнего года. При этом он сохранил в своих руках значительную власть.

Наблюдатели миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что президентские выборы в Казахстане прошли с вопиющими нарушениями основных свобод и демократических стандартов, что ставит под сомнение честность подсчёта голосов. Отдельно наблюдатели отметили задержания более 500 участников акций протеста и журналистов в день выборов.

Митинги в Казахстане проходят под лозунгом "Токаев – не мой президент". Их участники считают, что выборы не являются честными и свободными. Полиция задержала около 700 участников протестов, 550 - привлечены к административной ответственности.