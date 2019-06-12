В Гонконге снова протесты. Принятие закона об экстрадиции отложили

Власти Гонконга отложили рассмотрение законопроекта, разрешающего экстрадицию жителей города в материковый Китай - после того, как в среду десятки тысяч участников акций протеста заблокировали здание местного законодательного собрания, а также основные улицы в центре города.

Сообщается, что в ряде мест в центре Гонконга протестующие возвели баррикады. Произошли столкновения с полицией.

Многие жители города участвуют в среду в забастовке против принятия законопроекта.

Когда теперь будет рассмотрен документ - неизвестно. После предыдущей акции протеста в воскресенье, собравшей, по ряду сообщений, миллион человек, подконтрольные Китаю власти Гонконга заявляли, что не намерены отказываться от своих планов.

Жители города выступают против законопроекта, поскольку опасаются, что он может быть использован для выдачи в материковый Китай критиков властей. Критики законопроекта указывают на нарушения прав человека в КНР и на несхожесть правовых систем Гонконга и материкового Китая. Власти утверждают, что цель законопроекта - исключительно борьба с преступностью.

Китайский суверенитет над Гонконгом был восстановлен в 1997 году, причём город получил определённую автономию и гарантию незыблемости существующей правовой системы по меньшей мере на 50 лет. В последнее время власти Китая, однако, предприняли ряд шагов, направленных на дальнейшее ограничение автономии Гонконга.