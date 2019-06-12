Россия оказалась между Пакистаном и Конго в "Индексе миролюбия"

Институт экономики и мира обнародовал ежегодный доклад с оценкой ситуации более чем в 160 странах по таким критериям, как войны, терроризм, полицейское насилие, экспорт оружия и соблюдение прав человека. По данным экспертов, так называемый "глобальный индекс миролюбия" впервые вырос с 2013 года, несмотря на все конфликты и насилие в мире.

Самым миролюбивым регионом мира, по версии авторов рейтинга, остается Европа. Этому способствовало снижение количества терактов в минувшем году, а также сокращение притока мигрантов, отмечается в докладе.

Возглавляет рейтинг Исландия, за ней в первой пятерке следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.

Россия занимает 154-е место между Пакистаном и Демократической Республикой Конго. Украина благодаря сокращению числа жертв конфликта в Донбасе поднялась на две позиции и находится теперь 150-м месте между Северной Кореей и Суданом. Белоруссия на 97-й позиции, а США - на 128-й.

На последнем, 163-м месте, оказался Афганистан. При этом Сирия впервые за три года поднялась с нижней строчки на одну позицию выше. В список наименее миролюбивых стран попали также Южный Судан (161-е место), Йемен (160-е место) и Ирак (159-е место).

Стоимость насилия во всем мире лондонский Институт экономики и мира оценивает в 14 триллионов долларов.