Штаб Навального в Хабаровске выпустил расследование о ролике про город

Региональный штаб Алексея Навального выпустил на YouTube расследование об анимационном ролике про Хабаровск, который мэрия презентовала ко Дню города. На создание двухминутного видео было потрачено полтора миллиона рублей денег из бюджета города. При этом, как сказано в расследовании, заказ на изготовление достался фирме, аффилированной с семьёй бывшего вице-мэра города Валерия Лебеды.

Мультфильм о Хабаровске был презентован мэром Сергеем Кравчуком, он назвал его "ноу-хау" и заявил, что в будущем ролик будут использовать как имиджевый и в качестве социальной рекламы.

В расследовании сказано, что контракт на закупку достался "Дальневосточной архитектурной компании" (ООО "ДАК"). В числе учредителей компании значатся Александр Гавриленко, Виталий Тен и сын бывшего вице-мэра Хабаровска Валерия Лебеды – Роман Лебеда. Все они фигурировали в предыдущем расследовании хабаровского штаба Навального о бизнес-схемах семьи Лебеды и экс-мэра города Александр Соколова.

Также в расследовании утверждается, что техническое задание для закупки услуг по созданию ролика составил Илья Кузнецов. До этого человек с такими именем и фамилией работал заместителем начальника управления по делам молодежи администрации Хабаровска.

Кроме того, активисты штаба Навального нашли ещё одну ООО "ДАК", которая принадлежит администрации Хабаровска. В её штате нет сотрудников, она не получает прибыль и её директорами были упомянутые ранее Александр Гавриленко и Виталий Тен.

Координатор штаба Алексей Ворсин направил заявление о мошенничестве со стороны учредителей ООО "ДАК" в Следственное управление по Хабаровскому краю.

В апреле региональный штаб Навального опубликовал на YouTube расследование в отношении Александра Соколова, который 18 лет был мэром Хабаровска. Активисты считают, что чиновники мэрии в течение этого срока присваивали городское имущество и наживались за счет бюджета.