Евросоюз утвердил продление на год санкций против России

Послы стран Евросоюза в Брюсселе утвердили продление на один год санкций в отношении России. Речь идёт об ограничениях, введеных после аннексии Крыма в 2014 году, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на представителя Украины при Евросоюзе Николая Точицкого.

После утверждения санкции еще должен одобрить Европейский совет, на котором соберутся министры иностранных дел стран-членов ЕС. Срок действия ограничений на данный момент заканчивается 23 июня, при этом ближайшее заседание Европейского совета пройдет 17 июня. Тогда же, вероятнее всего, будет официально одобрено решение послов стран Евросоюза.

По действующим мерам запрещён импорт в ЕС всех товаров, произведенных в Крыму, а также экспорт отдельных категорий товаров, в том числе в области транспорта, телекоммуникаций и энергетики. В рамках этих ограничений европейским компаниям было, в том числе, запрещено поставлять комплектующие для строительства Крымского моста. Кроме этого, компании из стран ЕС не могут инвестировать в Крыму и предоставлять туристические услуги на полуострове.

Помимо санкций за аннексию Крыма Евросоюз ранее принял меры в отношении России за поддержку сепаратистов на востоке Украины, а также после отравления Сергея Скрипаля, в котором ЕС и США обвиняют сотрудников российской разведки. Речь идёт в основном о запрете на въезд в ЕС ряда российских граждан и об аресте европейских активов различных российских физических и юридических лиц, обвинённых в причастности к боевым действиям в Донбассе. В ответ на эти меры Россия ввела в 2014 году эмбарго на импорт продовольственных продуктов из Евросоюза.