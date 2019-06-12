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Хакеры потребовали от Radiohead выкуп за похищенные записи. Группа выложила их в сеть

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Группа Radiohead выложила в сеть около 18 часов демо-записей своего альбома OK Computer. Материалы к работе, внесённой в список величайших музыкальных альбомов по версии журнала Rolling Stone ранее были похищены хакерами, они потребовали выкуп под угрозой публикации записей, рассказывает журнал Wired.

Материалы были похищены с компьютера фронтмена Radiohead Тома Йорка на прошлой неделе. Не все записи были использованы в OK Computer, однако их часть была использована при переиздании альбома. Хакеры требовали за архив 150 тысяч долларов, в случае невыплаты обещая опубликовать его в сети.

Radiohead выложили материалы на сервисе Bandcamp. Они будут для прослушивания в течение 18 дней, их так же можно купить за 18 фунтов стерлингов (около полутора тысяч рублей).

  • OK Computer — альбом группы Radiohead, выпущенный в 1997 году. За него группа впервые получила премию "Грэмми" в категории "лучший альтернативный альбом", многие музыкальные издания включают его в списки лучших альбом в истории музыки. BBC 6 Music также включала его в десятку самых переоценённых сборников.

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