В Гонконге полиция применила резиновые пули против демонстрантов

Полиция Гонконга открыла огонь резиновыми пулями по протестующим, применила слезоточивый газ и водометы. Участники акции кидали в полицейских камни и бутылки. Телеканал CNN сообщает о 20 пострадавших.

Столкновения начались после 15 часов по местному времени. Тогда истёк ультиматум депутатам Законодательного собрания с требованием отказаться от закона об экстрадиции жителей Гонконга в Китай по запросу властей КНР.

Законодательное собрание отложило рассмотрение законопроекта. Однако от планов принять документ власти не отказываются.

Жители Гонконга выступают против законопроекта, поскольку опасаются, что он может быть использован для выдачи в материковый Китай критиков властей. Правозащитники указывают на нарушения прав человека в КНР и применение там смертной казни. Власти утверждают, что цель законопроекта – исключительно борьба с преступностью.

Китайский суверенитет над Гонконгом был восстановлен в 1997 году, причём город получил определённую автономию и гарантию незыблемости существующей правовой системы по меньшей мере на 50 лет. В последнее время власти Китая, однако, предприняли ряд шагов, направленных на дальнейшее ограничение автономии Гонконга.