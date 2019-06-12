В Минске жестоко избили гитариста группы Trubetskoy Руслана Владыко

В Минске избили и ограбили гитариста группы Trubetskoy Руслана Владыко. Он получил тяжёлую травму и находится в коме. Об этом говорится на официальной странице Trubetskoy в фейсбуке.

Инцидент произошёл еще 6 июня, однако музыканты сообщили об этом только сегодня. Коллеги Владыко оценивают ситуацию как "очень серьёзную". Группа сообщает, что запланированные на ближайшее время концерты остаются в силе.

Владыко – бывший гитарист белорусской рок-группы "Ляпис Трубецкой". Он участвовал в ней с момента основания в 1989 году до ее распада в 2014 году. Тогда группа распалась на два коллектива – Trubetskoy и проект Brutto (впоследствии "Ляпис-98"). Его создал бывший лидер "Ляписа Трубецкого" Сергей Михалок.