Акции солидарности с Голуновым прошли в Праге и Берлине

В Чехии и Германии прошли акции солидарности с участниками марша против фальчификации уголовных дел и в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотиков.

В Праге несколько десятков активистов собрались в центре города на Вацлавской площади. Они держали в руках плакаты "Я/Мы Иван Голунов", "Правосудие для одного – правосудие для всех", "Полиция, не распространяй наркотики среди граждан". По словам участников, они выступали против полицейского произвола, пересмотра ряда уголовных дел и за смягчение уголовной статьи о наркотиках.

Десятки митингующих с плакатами на нескольких языках собрались и у Бранденбургских ворот в Берлине. Об этом Радио Свобода рассказала одна из участниц акции Ирина Якутенко. Демонстранты скандировали: "Свободу политзаключённым!" и требовали освобождения тех, кому полицейские во время задержания могли подкинуть наркотики. На время акции полиция перекрыла часть одной из центральных улиц Берлина Unter den Linden – от Бранденбургских ворот до российского посольства.

Во время несанкционированного марша в поддержку Голунова в Москве полицейские задержали более 400 человек. Для разгона акции полиция применяла силу. Трое человек обратились за медицинской помощью. Среди задержанных были журналисты, освещающие ход акции.