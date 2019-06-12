Трамп: США могут ввести санкции против "Северного потока – 2"

Вашингтон может ввести односторонние санкции в отношении участников строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне.

Трамп в своей речи раскритиковал Германию за сотрудничество с Россией в рамках строительства газопровода. "Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии за газ", - цитирует американского президента агентство Bloomberg. Трамп уточнил, что альтернативой для Берлина может стать сжиженный природный газ из Соединённых Штатов.

Кроме того, президент США заявил о готовности направить из Германии около двух тысяч американских военнослужащих в Польшу. Трамп добавил, что Варшава готова закупить более 30 американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Дуда выразил надежду, что военное присутствие США в Польше будет постепенно увеличиваться.

Трамп также сообщил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите стран Большой двадцатки в конце июня в Японии.

Против строительства газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию выступают восточноевропейские страны. В Брюсселе считают, что "Северный поток – 2" усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, угрожает его внутреннему рынку и нарушает положения энергетической политики ЕС.

Газопровод "Северный поток – 2" должен быть запущен в 2020 году. С помощью нового проекта Россия пытается снизить зависимость своего экспорта энергоносителей от транзита через Украину. Согласно достигнутому странами Евросоюза компромиссу, все решения в связи с эксплуатацией газопровода будет принимать Германия, которая выступает в поддержку его строительства.

Москва утверждает, что "Северный поток – 2" носит исключительно экономический характер.