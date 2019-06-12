Радио Свобода открыло новое бюро в Софии

Радио Свободная Европа/Радио Свобода официально объявило об открытии нового бюро и возобновлении работы Болгарской службы в Софии.

Радио Свобода работало в Болгарии до и после Холодной войны и прекратило деятельность в 2004 году. По словам вице-президента медиакорпорации Ненада Пежича, тогда руководство радио сочло, что с падением коммунистического режима западные ценности победили. "Как мы видим сегодня, во многих странах это не так. Для становления свободы СМИ требуется много времени", - сказал Пежич на церемонии открытия бюро.

В начале года Радио Свобода открыло бюро в Бухаресте. Румыния и Болгария вступили в Евросоюз в 2007 году. Эти страны часто сталкиваются с коррупцией.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода – некоммерческая медиакорпорация, распространяющая информацию на различных платформах (интернет, радио, телевидение, видео) для аудитории в 22 странах Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа, Центральной и Южной Азии на 26 языках. Корпорация в качестве частного грантополучателя финансируется за счет средств, предоставляемых Конгрессом США через попечителя американского зарубежного вещания - Агентство США по глобальным медиа. Американским официальным, правительственным и партийным лицам запрещено вмешиваться в вопросы редакционной политики. Общая аудитория РСЕ/РС оценивается в десятки миллионов зрителей, читателей и слушателей. Штаб-квартира медиакорпорации находится в Праге.