МВД: четверо задержанных на акции в Москве остаются в полиции

В Москве в отделах полиции остаются четверо задержанных на состоявшемся вчера марше против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого подозревали в распространении наркотиков. Остальные отпущены. Об этом сообщило Главное управление МВД по Москве. В ведомстве заявили, что они "подвергнуты административному задержанию". Их имена, а также, в каких отделениях они находятся, не сообщается.

По данным издания "ОВД-Инфо", на несогласованной акции в Москве были задержаны более 549 человек, среди них много журналистов. Всех их развезли в отделы полиции города, где на многих составили протоколы о нарушении законодательства о митингах. Активистам грозит до 15 суток ареста. На одного из участников марша составили протокол за то, что он выкрикивал имя: "Иван Голунов". Полицейские назвали это антиправительственным лозунгом. Среди задержанных оказался и оппозиционер Алексей Навальный. На него составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга. Ему грозит до 30 суток административного ареста.

Во время разгона акции полиция применяла силу, резиновые дубинки и поливальные машины. Троим задержанным понадобилась медицинская помощь, в том числе- подростку. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась в прокуратуру в связи с госпитализацией несовершеннолетнего. По словам очевидцев, его избили полицейские.

Марш за свободу Ивана Голунова в центре Москвы был запланирован еще до освобождения журналиста "Медузы", который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков. Организаторы марша за сутки до его начала пытались согласовать акцию с мэрией, но получили отказ. Накануне проведения акции уголовное преследование журналиста прекратили. Инициаторы шествия не стали отменять его и призвали каждого самостоятельно принимать решение об участии.

В Москве сотни людей вышли на несогласованный протест, который стал самым масштабным с начала года. Акции в поддержку Ивана Голунова состоялись также в Санкт-Петербурге, Уфе, Казани и других городах. Они были немногочисленными и прошли мирно.