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США изменили написание Киева с "Kiev" на "Kyiv"

Совет США по географическим названиям принял решение изменить написание столицы Украины с Kiev на Kyiv. Об этомсообщает на своей странице в фейсбуке посольство Украины Вашингтоне.

В публикации отмечается, что об этом просил посол Украины Валерий Чалый. Решение вступит в силу с 17 июня. После этого может изменитьбся написание украинской столицы иза пределами США в оргинизациях, ориентирующихся на американское написание. В частности, речь может идти о международных аэропортах.

Украина просит иностранные международные организация и государства использовать в своих языках правила фонетики украинского, а не русского языка. В английском кампания проходит под лозунгом #KyivNotKiev.

  • В конце мая украинское правительство одобрило изменение написания славянских и, в частности, русских фамилий внутри страны в соответствии с языковыми нормами, которые существовали на Украине в начале двадцатого века.

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