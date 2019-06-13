В Подмосковье полиция разгоняет участников "мусорного" протеста

В городе Ликино-Дулёво Московской области, где уже несколько месяцев продолжаются акции против строительства мусорного полигона, активисты перекрыли трассу А-108 – в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов. Одна из активисток рассказала телеканалу "Дождь", что люди ходят по пешеходному переходу, из-за чего машины не могут проехать.

На место стихийной акции приехали три автобуса с сотрудниками правоохранительных органов, которые стали избивать активистов. Об этом сообщается в телеграм-канале Дмитрия Гудкова. По его оценке, в конфликте с обеих сторон уже сотни человек. На видео, опубликованном Гудковым, сотрудники Росгвардии в шлемах выхватывают людей из толпы. Одной активистке сломали ребро, что подтвердили врачи скорой помощи. Позже пресс-секретарь оппозиционного политика сообщил о задержании от 13 до 16 человек.

Как рассказала "Дождю" одна из участниц протестов, вырубку просеки уже начали. Её ведут люди без опознавательных знаков, которые представили "документы непонятного происхождения".

Активисты начали переговоры с местными властями о проведении круглого стола по этому вопросу.

По данным "Новой газеты", большая часть акций комплекса по переработке отходов и мусоросжигательного завода, который хотят построить в Ликино-Дулеве, принадлежит Игорю Чайке, сыну генпрокурора Юрия Чайки. Местные жители уверены, что на этом месте будет просто свалка.