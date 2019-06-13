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69% россиян экономят на продовольственных товарах

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Больше половины россиян, а именно 50,6%, покупают товары только со скидкой, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.

При этом доля граждан России, вынужденных экономить на продовольственных товарах, в первом квартале 2019 года увеличилась сразу на семь пунктов и составила 69%.

Причина этого – падение реальных доходов населения, продолжающееся пятый год подряд.

Ранее Росстат сообщил, что за первые три месяца 2019 года реальные доходы граждан упали на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом около половины российских семей не могут приобрести товары длительного пользования: доходов им хватает только на покупку еды и одежды. Индекс потребительского доверия, по данным Росстата, достиг исторического минимума.

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