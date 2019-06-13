Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по делу о покушении на губернатора

Суд в Москве арестовал до 10 августа бывшего главу Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева, сообщает газета "Коммерсантъ". Его подозревают в причастности к покушению на губернатора Волгограда Андрея Бочарова.

По данным издания, решение было вынесено еще 11 июня. Музраеву было выдвинуто обвинение в совершении теракта в составе группы лиц по предварительному сговору. Генерала задержали 10 июня.

Экс-глава регионального Следственного комитета не признаёт вину и называет обвинение "фантазией следователей". По его словам, он не мог быть причастным к сговору, поскольку сам расследовал покушение на губернатора. Музраев считает, что следственные органы используют людей, получивших тюремные сроки по этому делу, чтобы сфабриковать обвинение против него самого.

В ноябре 2016 года неизвестные подожгли дом волгоградского губернатора Андрея Бочарова. По версии следствия, группу злоумышленников возглавлял бизнесмен Евгений Ремезов. Его задержали в мае 2019 года. Ещё трое причастных к покушению, по данным спецслужб, были задержаны в 2017 году. В ФСБ заявили, что мотивом преступления стало "отчуждение в муниципальную собственность центрального рынка" Волгограда, который находился в аренде у структур Ремезова.