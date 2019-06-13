"Коммунисты России" потребовали запретить сериал "Чернобыль"

Партия "Коммунисты России" обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к американскому сериалу "Чернобыль" на всех трекерах и ресурсах.

В заявлении партии говорится, что "в сериале "Чернобыль" подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции со стороны телеканала HBO" и что фильм "являет собой идеологическое орудие, призванное опорочить и демонизировать образ и советской власти, и советских людей".

Кроме того, представители партии отправили заявление в МВД с просьбой возбудить уголовное дело о публичной клевете "в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюссера сериала".

При этом "Коммунисты России" признали, что "хронология событий сериала и ключевые его моменты в большинстве своём соответствуют реальности".

Пятисерийный сериал американского телеканала НВО "Чернобыль", снятый режиссером Йоханом Ренком по сценарию Крейга Мазина, вышел 6 мая 2019 года. Согласно оценке пользователей сайта IMDb, "Чернобыль" занял первую строчку в списке 250 лучших телесериалов в истории.

Партия "Коммунисты России" на последних выборах в Госдуму с программой "Десять сталинских ударов по капитализму" заняла 5-е место, получив 2,27 % голосов.

На президентских выборах 2018 года лидер партии Максим Сурайкин занял 7 место из 8 кандидатов с результатом 0,68 % голосов.