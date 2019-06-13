В Госдуму внесли законопроект о выплатах за незаконное преследование

В Госдуму внесли законопроект о компенсации за незаконное уголовное преследование.

Его авторы, депутаты от фракции "Справедливая Россия", хотят установить минимальную компенсацию морального вреда для разных этапов незаконного преследования: не менее одной тысячи рублей за каждый день предварительного расследования и судебного следствия, 5 тысяч рублей за каждый день домашнего ареста, подписки о невыезде или запрета определённых действий, и 15 тысяч рублей за каждый день незаконного лишения свободы.

В пояснительной записке к документу депутаты отмечают, что законопроект послужит "гуманизации, повышению ответственности и укреплению эффективности российского правосудия".

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что проект закона был внесён после уголовного дела, заведённого на журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотиков.